〈南部〉學測成績亮眼 台南21學子滿級分

2018-02-24

〔記者洪瑞琴、楊金城、吳俊鋒／台南報導〕一○七學年度大學入學學科能力測驗成績揭曉，台南市共有廿一名應屆畢業學子滿級分，其中南一中有十人，南女中、德光中學各有三人，港明高中、興國高中各兩人，南光高中一人。

地理奧林匹亞國手 黃品瑞慢跑紓壓

南一中十名滿級分學生中，黃品瑞是今年地理奧林匹亞入選國手，他給學弟妹的建議是「滴水穿石」，讀書是一場馬拉松，一天一天照著自己的規劃、學校的模擬考複習是最重要的；但高三不能只有讀書，他每天慢跑，可以忘記煩心的事，也能讓讀書更專注。

程度相近同學組讀書會 易掌握盲點

洪晨瑋說，保持平日習慣方式讀書，找四、五個程度相近的同學組讀書會，檢討模擬考，會比較容易找到盲點；曾芃臻就讀南一中科學班，積極參與營隊及擔任過總召，她認為，透過營隊洗鍊，學會如何幫助別人，也更能有效率地規劃時間，在三年級時後來居上；陳郁旻也分享說，「晚上十點半之前睡，精神好，才有高效率吸收知識」。

林承毅表示，他參加熱音社及儀隊，讀書時間受壓縮，但社團對他來說是對社會資本的累積，他想申請台日交流協會獎學金，畢業後赴日學醫，拓展國際視野，未來回故鄉奉獻所學。

透徹原理融會貫通 不追求艱深題目

台南女中學生黃羣怡、邱冠蓉、陳又瑄獲滿級分，其中黃羣怡讀社會組，她分享「不要追求補習班艱深題目」，了解透徹原理並融會貫通最重要，才能應變任何考試題型。

此外，南女中侯佳岑學測英文作文滿分，平日熱中閱讀英文小說，她說，學測前每天勤寫作文讓老師批閱有助益。

德光中學馬健凱、張智凱、陳立軒三人滿級分，他們建議有規律作息，才能保持良好學習狀態。

溪北西港港明高中王亭尹、張敬，新營興國高中董庭碩、黃軍戰，新營南光高中陸品瑄等人同獲滿級分，其中陸品瑄數學科未錯一題，拿到十五級分。

港明高中王亭尹、張敬都是校刊社成員，兩人的父母都當老師，王亭尹還拿到國寫「特優」。王亭尹表示，自小喜愛寫作，對國寫很有把握，未來想當急診科醫生，救人濟世。

用自己的方式做筆記 精簡抓住關鍵

張敬則感謝師長認真教學、講義筆記豐富，是他獲得滿級分的重要關鍵。他強調，用自己的方式記錄做筆記，內容精簡、抓到關鍵。

興國高中董庭碩、黃軍戰作文都拿優等，兩人來自醫師家庭，未來也以讀醫學系為目標。

南光高中陸品瑄家住鹽水，數理表現特佳，曾獲南區數學科展第三名，對學測數學科滿分很滿意。她說，努力是致勝的唯一方式，在南光三年，從未參加校外補習，一步一腳印踏實學習，終能有亮眼的優異成績。

至於新化、新豐、大灣等高中雖然沒有滿級分學生，但整體表現亮眼；南科實中全校一百零九位考生，學測平均成績為五十五級分。