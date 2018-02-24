〈南部〉荖濃溪未疏濬 居民憂惡夢重演

2018-02-24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年六月一場豪雨，造成荖濃溪水暴漲沖毀六龜區荖濃里兩間房舍，眼見荖濃溪床的砂石仍未疏濬，居民憂心惡夢重演；荖濃里長陳俊福說，主管單位河川局迄今仍不肯發包疏濬，只在溪床邊施作蛇籠護岸，根本保護不了大水來臨時被沖刷的房舍。

河川局︰下月施作九支丁霸保護堤坊

水利署第七河川局長李宗恩澄清，荖濃溪荖濃段溪床雖被砂石墊高，但造成房舍毀損主因是剛好位於大水沖刷面，而非溢堤所致，疏濬不是不能做，而是效果並不佳；目前河川局已完成相關防洪設計，預計三月即將發包施作九支丁霸保護堤坊，工程完工前若再遇大雨來襲，河川局也會隨時派員投入救災、搶險工程，避免人民的土地或房舍因而流失。

去年六月四日，高雄山區因連日豪大雨，造成荖濃溪水暴漲，桃源區勤和里十間民宅和六龜區荖濃里兩間房舍遭暴漲溪水沖走，所幸人員均已及時撤離，無人傷亡。

荖濃里王姓受災戶指出，他在該處種了一輩子的蓮霧，從八八水災後，荖濃溪床墊高至少八公尺，接下來幾年只要遇到梅雨或颱風，他只能眼睜睜看著自己的土地和房子一再被暴漲的溪水掏空，但政府單位卻拿不出辦法解決。

陳俊福也說，去年豪雨成災時還好他反應快，及時疏散被沖走房舍裡的民眾，否則早已釀出人命；河川局一直不肯辦理疏濬，只會做無效的蛇籠護岸，大水一來就把蛇籠沖走，不但保護不了河岸堤坊，更是在浪費人民納稅錢。