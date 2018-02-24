〈南部〉東縣3700弱勢童 展望會發助學金

2018-02-24

〔記者王秀亭／台東報導〕大學四年級學生小靜兒時因哥哥溺水成為植物人，導致一家人生活及經濟陷入困境，在世界展望會長年的協助下，不僅順利就學，更在體育方面表現優異，因為喜歡從事海洋相關工作，今年順利考取海洋事務與產業管理研究所，展望會東區辦事處協助台東縣內像小靜一樣，在經濟弱勢家庭長大的學童順利就學，約三千七百人，近來各級學校開學，持續發放助學金。

展望會東區辦事處表示，小靜哥哥長年臥床後，父親選擇退役全心照顧哥哥，母親則在速食餐廳擔任廚師，維持家計，小靜與妹妹國小時參加學校游泳隊，開啟姊妹倆在體育方面的成就，大學期間，考取救援潛水、救生員、潮間帶導覽人員、游泳教練等十多項證照，熱愛各項運動的他還會利用暑假，參加公益水上活動，未來想成為推廣海洋發展的一份子。

同樣住在台東的國中一年級生小曼，從小在隔代交養家庭長大，全家收入只靠外公、外婆的身障補助，及外婆清掃民宅補貼家用，貼心的小曼為省下上學搭乘公車的費用，每天騎單車上學，更和姊姊積極參加展望會舉辦的各項方案活動，克服內心的恐懼，逐漸有了自我的想法及見解，變得積極主動。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，每到開學前，許多家庭經濟弱勢學生因父母失業，或家庭經濟因素，無力負擔學費，這學期幫助台東約三千七百名兒童上學，發放助學金、營養扶助金等超過兩千八百萬元，更盼愛心人士可以長期一對一的資助關係，幫助台東尚等待幫助的一百位弱勢兒童，助其完成學業及自立。