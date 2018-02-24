〈南部〉貢獻偏鄉醫療 滿級分生志在醫藥科系

2018-02-24

父腳傷之憾 屏東黃智豪想行醫

〔記者羅欣貞、張存薇／綜合報導〕看見在地醫療資源不足，心疼父親幼時腳傷未受到醫治，導致走路一跛一跛，屏東縣私立美和高中黃智豪，大學學測拚出七十五級分，他立志當醫生；來自中低收家庭的屏東高中崔家寶、屏東女中陳芳宜逆境向上，將往醫學、藥學發展；三年前是國中會考台東區榜首的東中曹慶任，考出台東縣唯一的滿級分七十五分，他和育仁中學七十三級分彭道勤，也想念藥學、醫學系，希望未來返鄉貢獻自己的力量。

黃智豪是美和國中部直升高中部的學生，國中會考4A++、數學B++，認為數學沒考好，升上高中決心把數學拉上來，下苦功多算多問，也和同學一起讀書、討論，高三首次模擬考雖僅六十四級分，他不氣餒、不放棄，往後成績逐步上升；拿到滿級分他開心表示，考前要保持平常心，把學測當成模擬考，也不要熬夜。

父親從事藥師，他得到啟發，更透露想當醫師的原因，黃智豪回憶，父親幼時腳受傷未接受醫療，傷勢惡化，導致後來走路有點跛跛的，也因此有點自卑，他希望未來能夠當醫生，幫助更多人。

國立屏東高中學生崔家寶，國中會考雖僅2A3B，他說自己國中太混，後來觀賞韓劇「Doctors」，受到劇中人物的激勵，也覺得當醫生十分帥氣，可以救活重病的人，立志當外科醫生。他把目標鎖定繁星計畫，全力拚理科，保持最好精神上課，不懂就問，每學期都獲獎學金，校排也衝到前十名；校長陳國祥評估以他校排前百分之一的總成績，再加上七十二級分，有機會透過繁星上醫科。

屏東女中陳芳宜來自中低收家庭，從車城遠赴屏東市念書，雖非資優班學生，但努力向上仍獲好成績，學測英文、數學、自然均滿級分，總分七十級分。她表示未來想念藥學系。

台東曹慶任 目標台大藥學系

曹慶任、彭道勤知道台東偏鄉醫療資源不足，想朝醫學、藥學相關科系發展，曹慶任說因為開刀感覺有切身之痛、暫不考慮念醫科，他說，升高中時外婆因滑倒手受傷，在台東開刀多次沒有治好，最後到外縣市開刀才好轉，因此希望考上台大藥學系，為家鄉醫療貢獻。

曹慶任說，他和同學讀書方法差不多，也有補習，不過上課前會預習、上課時認真聽講，課後還要再複習，扎實拚出好成績。

彭道勤國二時同學因玻璃插到動脈、從偏鄉轉診時休克差點發生意外，母親原本腫瘤診斷為良性，沒想到三年後就變成乳癌二期，他說，深深覺得台東醫療人手、設備都不足，希望考進醫學系，回鄉當好醫生。