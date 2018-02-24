〈南部〉《新聞幕後》吳欣修：院長親自打電話邀約

2018-02-24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「欣修，你來當營建署長，好嗎？」南市秘書長吳欣修早在去年十月就被徵詢，過年前又接獲行政院長賴清德電話邀請，賴院長親自打來電話，「我還能說什麼？」吳欣修透露，他也很訝異，當下回應「好」。

市府昨日邀宴媒體喝春酒，吳欣修陪同代理市長李孟諺逐桌敬酒，宛如熱鬧的惜別會，李孟諺還幽默地說，「未來新任的營建署長向大家敬酒。」

中央人事異動，南市府團隊被點名北上人選紛傳，吳欣修是賴清德接掌行政院後被帶進政院體系的首位市府官員。為何他會先被「挑上」？成為府內外話題。

吳欣修透露，內政部去年十月間與他接觸徵詢意見，賴院長則是在今年一月來電邀約，希望一起為國家貢獻效力，在中央人事案未確定公布前 ，「只能關掉手機，堅持不接電話」，他非常感謝賴院長與葉部長親自徵詢。

以地方經驗 力推都更、社宅政策

吳欣修表示，營建署是推動國土計畫、都市更新與城市建設的重要機關，政府正力推社會住宅政策，未來還有相關法案修訂跟立法院協商溝通，賴院長與葉部長期望他用過去在地方協商實務經驗，達成符合一般民眾期待的都更政策與國土計畫。

吳欣修直言，政府與立院互動及民間溝通協調，確實比較辛苦，在這方面，他將與營建署團隊共商好方法，讓完善政策推動更順利。