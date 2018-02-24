〈南部〉中油董事長戴謙環局上課 向社會道歉

2018-02-24

廠區屢出包 環保局要求來上課

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油大林及林園廠屢屢出包，四年來高雄市政府共開罰二七四五萬元，高市環保局認定情節重大，要求董事長戴謙昨天來環保局上課，戴謙向社會大眾道歉，強調「中油螺絲已經拴緊」。

4年開185張罰單 被罰2745萬元

中油林園、大林廠近年來多次跳俥，冒火又排放黑煙，造成空氣污染，據統計，高雄市環保局四年來開出一八五張罰單，總計裁罰二七四五萬元，但兩廠一年來又頻頻出包六次。

高雄市環保局認定情節重大，點名中油董事長戴謙親自到環保局上課，接受八小時的環境講習。

戴謙昨天上午八點現身高雄市環保局，他受訪時強調，接任中油董事長剛滿三個月過一星期，卻發生桃園煉油廠等幾次公安意外，他對全國民眾表示歉意，未來將把環保工安當作重要課題。

戴謙︰以後會更重視環安

戴謙表示，他親自來上課，會讓中油員工更重視環安，以後不要再造成地方污染。他也坦承，中油歲修完，重新進料啟動時，是一個危機，就像飛機起飛及降落時最危險。

他也提到中油領導階層逐漸全部到位，總經理由煉製事業部副總李順欽接任，另五位副總本週全部到位，螺絲會鎖緊。

談到中油未來願景，戴謙強調，中油五輕已經停止生產，配合新南向政策，將整廠輸出印尼。中油並將整合石化中下游，組成國家隊，與日本合作進軍國際化。

高雄市環保局長蔡孟裕則呼籲中油，應落實維修ＳＯＰ，並努力減少空氣污染物排放，維護高雄市的空氣品質。

中油前董事長林聖忠、日月光董事長張虔生，近年來也都因為工安污染事件，親自到高雄市環保局上課，戴謙是第三位來上課的企業界大咖。