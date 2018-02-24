〈南部〉魯凱達魯瑪克勇士 今啟程重返祖居地

2018-02-24

前進小鬼湖 預計6天5夜往返

〔記者張存薇／台東報導〕找出祖先走過的路！台東縣魯凱族達魯瑪克部落七位族人今天一早將往屏東、台東交界的小鬼湖前進，預計以六天五夜時間重返祖居地，發起人、部落會議主席胡進德表示，希望在六月底前完成三條傳統領域路線的踏勘，以實際行動走過祖先的路，未來更要爭取自己管理傳統領域。

達魯瑪克部落兩年前已經由部落會議決議，公布從小鬼湖到知本山區、紅葉溪上游內本鹿地區廣達兩萬多公頃的傳統領域範圍，兩年前首次踏勘，因為途中遇到好幾天大霧而功敗垂成，這次包括領隊李張力元與族人古昌弘、謝福龍、陳興榮、張明達、張淞勛、胡敏杰七人將再度挑戰從卡帕里瓦舊部落走到小鬼湖後，再從屏東大武山下來，希望一一比對長輩們曾經到過、並標註的地名，預計六天五夜完成。

昨天一早頭目古明德一一為勇士們祝福，並請他們戴上豬肉及檳榔當作給祖先的禮物，一行人今天早上八時將帶著炊具、米、鹽、睡袋等簡單用具出發。李張力元說，希望透過部落的力量完成傳統領域的實地踏勘，而因為這次將經過第十五、十九等五處林班地，將透過衛星定位記錄風災後崩坍的情況，與台東林區管理處共同守護山林，而達魯瑪克到小鬼湖直線距離僅十五公里，但中間沒有林道，也有大面積崩坍，必須高繞或下切、自己開路。

古昌弘指出，傳統領域不是只在紙上畫一畫，希望實際走過祖先走過的路，看看傳統領域資源是怎麼多元與豐富。

盼族人未來都能走過傳統領域

發起者胡進德表示，民國八十幾年擔任警察時，曾半年一次與屏東警員在小鬼湖「會哨」，實際走過這些傳統領域，未來希望一批接一批的族人都能實際去過，了解自己的文化與歷史，也能管理自己傳統領域的資源。