〈南部〉墾丁洗污名 潘孟安：合情理價位攬客

2018-02-24

滷味風波後 他籲業者自律

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島去年觀光業表現不佳，年底還受到「滷味風波」影響，墾丁觀光業界前天晚間舉辦春酒，不少業者苦笑嘆息，屏東縣長潘孟安特別南下打氣，強調共同找出問題檢討，重返墾丁的璀璨風華；業界則允諾將成立「快速反應小組」，立刻澄清外界不實言論。

「墾丁兩個字變成污名，需要共同努力扭轉形象！」本是歡樂的春酒場合，潘孟安語重心長談起觀光困境，他說，「滷味風波」後，對長期認為墾丁觀光得天獨厚的業者難以接受，因此，心態一定要改變，經由這個事件喚起業界自律，用合情合理價位讓消費者得到最好的品質。

業者將成立快速反應小組

屏東縣觀光協會理事長郭子義表示，整個觀光環境及輿論改變迅速，業界將會成立「快速反應小組」，針對外界不實言論澄清反應；墾丁整體觀光近年不再全是中國旅客，歐美、港澳等外國旅客都有成長，業者們應努力舉辦活動吸引旅客。

及時澄清外界不實言論

恆春半島觀光產業聯盟理事長張福生，則肯定縣府重新找回「春浪音樂節」，避開清明連假的「墾丁音樂季」，選在淡季五月底舉辦，希望平實旅宿價格能挽回消費者。

潘孟安指出，廉價航空帶來旅遊型態改變，市場萎縮情況下，恆春半島旅宿容量卻不斷增加，去年就輔導四百多家民宿合法，縣府除了與業者座談找問題、到國外辦旅展，也與日本近鐵集團合作取經，商談台日旅館服務研修合作，帶回日方專注細節的服務、經營理念。

不過，恆春半島昨天又傳出一家中小型旅宿易手消息，櫃檯將旅客主動介紹到另一家大型飯店，這家位於郊區旅宿，前幾年專營中國團客及國內旅行團，是繼墾丁泊逸飯店後，第二家旅宿「倒地」。