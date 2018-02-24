〈台北都會〉高二生跳級考 學測滿級分

2018-02-24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績昨日出爐，台北市公、私立高中滿級分（七十五級分）共有六十二人，私校表現不俗，延平中學有五人獲得滿級分，薇閣高中則有四人，東山高中、再興中學各三人；其中東山高中高二生邱弘沂跳級考也拿到滿級分。

延平中學指出，今年學測七十五滿級分總共有五人，包括黃劭瑋、許書睿、胡景棠、岳明霈、詹天寧，其中胡景棠還是籃球校隊的中鋒，允文允武。其他表現也很耀眼，七十級分以上有四十九人，達頂標六十三級分有一八八人，佔全校近四成。

薇閣高中四名滿級分學生，分別是李祐誠、施昱嘉、劉濬綸、林劭學。其中劉濬綸是圍棋高手，小學六年級已是圍棋六段，更是數理各競賽的常勝軍。他表示，目標設定在資訊工程領域，學測後開始自修程式語言，除申請台灣大學的科系外，也申請香港大學及香港科技大學。

施昱嘉受到醫生父親影響，從小就立志成為醫生，校方表示，施昱嘉參加過多次的醫學營隊，更確立在生物及醫學上的興趣；林劭學與施昱嘉都在醫院擔任志工服務的過程中，體認到幫助別人時，其實自己受惠更多。

東山高中高二跳考生邱弘沂從小就表現出超越同儕的學習能力，記憶力、理解力皆強，家人也會隨時添加合適的教材。邱弘沂表示，約略是在國中九年級某次輔導活動課上，輔導老師安排資優跳考畢業學長入班分享，萌生跳級考的想法。

而再興中學三名滿級分考生林昱寬、胡恩沛、周恩賢，學校大放鞭炮以示慶祝。校方表示，林昱寬未來希望朝化工發展，以改善世人的生活為職志；胡恩沛則希望就讀醫學系，以幫助更多的人，周恩賢因數理長才，高二參加台大電機營後，以電機學系為大學目標。