〈台北都會〉台北燈節主燈試燈 魔力狗秀幸福

2018-02-24

今起9天 夜間有燈光秀

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節將於今日正式登場，最受矚目的主燈「幸福魔力狗」昨晚試燈暖身，五分鐘的絢麗燈光秀演出，繽紛七彩燈光搭配俏皮的音樂，吸引許多民眾的目光駐足拍照，前往視察的北市副市長陳景峻對試燈預演相當滿意，他也樂觀看待，為期九天的燈節期間，賞燈人潮可望突破去年三百萬人次。

歷經合約疑有綁標、圖利廠商以及掀起市府內部人事風波的台北燈節，主燈昨順利完成試燈。高約五公尺的主燈「幸福魔力狗」設置在西門紅樓前，由金、銀、紅三隻台灣土狗組成，代表著海洋、城市及凱達格蘭族圖騰。

主燈底座的LED屏幕隱藏溫馨「亮點」，在主燈進行展演時，同步秀出北市動物保護處收養的流浪動物圖像，藉此宣揚以認養代替購買的觀念，民眾直呼流浪狗好可愛，燈光秀很好看。

三月三日踩街 62藝術團體表演

「我們準備好了！」陳景峻昨晚視察試燈後，流露出十分滿意的神情，他說，今年燈節將採西門、北門雙主場，紅樓廣場有主燈「幸福魔力狗」，北門廣場則呈現代表光榮城市價值的世大運聖火台，九大燈區也都布置好了。

陳景峻透露，三月三日的踩街遊行，整合六十二個藝術團體進行表演，結合本土與國際搖滾元素，並展露台灣多元民族文化的表演內容。而且今年紅樓廣場不一樣，去年周邊破破爛爛，今年將招牌、街區，以及附近的漢中街派出所因地震有所剝落，都全面整修改造，一步步把台北市透過活動變成值得遊玩的地方。

觀傳局指出，「幸福魔力狗」燈光秀於今日起至三月四日，平日晚上七點至九點半、週末假日晚上七點至十點，每半小時有一場燈光秀演出，將搭配音樂、歌舞演出，最後一場則提前五分鐘。

今年燈節設有九大主題燈區，其中西本願寺創作區以「Lighting House—尋光之旅」為主，以繪本的故事內容設置尋光迷宮，觀傳局特別與台北一○一合作，借來一○一隻法國鬥牛犬為概念所創作的金色「狗來旺」公益藝術品，另一大賣點是利用二八九○個鳳梨酥，堆疊出知名地標台北一○一大樓，格外吸睛。

該展區外部則有由羅制良品＆林煌迪創作的「大船進港六犬狂猋旺旺旺」，還有藝術家陳祖榮的「春暖花開迎財神」傳統花燈作品，以及從捷運劍潭站移展的狗造型座椅裝置等各式 作品。