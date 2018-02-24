〈台北都會〉中山堂見證228 戲劇重現血淚

2018-02-24

孫女記錄外公王添灯受難歷史

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年為二二八事件七十一周年，二二八受難者王添灯外孫女黃秀婉與海島劇團首度合作，以戲劇方式重現二二八事件委員會形成、開會後遭官兵抓捕的台灣歷史，戲劇將在二月廿七日晚上七點半於事發地點「中山堂」的中正廳演出。

一九四七年二月二十七日政府查緝私菸引爆衝突，隔日市民聚集臺灣省行政長官公署抗議，竟遭公署衛兵開槍射擊。事件爆發後，王添灯擔任台灣社會菁英組成的「二二八事件處理委員會」宣傳組長，負責草擬《三十二條處理大綱》，提出政治改革的主張，為事件的關鍵性人物。

黃秀婉不僅為王添灯外孫女，同時也為台北市二二八協會理事長，十多年來在二二八前夕均會與北市文化局合作舉辦紀念追思晚會，以交響樂章紀念台灣歷史。黃秀婉說，自己去年十一月曾面見北市長柯文哲討論二二八紀念晚會相關事宜，當時柯回說，「超過七十年了不要哭哭啼啼，要團結和諧，甩掉悲情」，今年遂決定增加戲劇方式記錄這段台灣歷史。

黃秀婉：盼真實呈現台灣的史實

劇本自二戰以後政治敗壞的歷史背景出發，呈現當時台灣「人民無飯倘呷生活」、民間社會群起反抗，一路至國民黨宣布戒嚴，台灣仕紳菁英成立二二八處理委員會盼進行政治改革，最後以王添灯遭國民政府軍處決、家屬情緒崩潰收屍落幕。

黃秀婉說，劇情希望真實呈現台灣的史實，自討論、劇本成形，就來回修改數月，還特意選在二二八事件處理委員會開會地點中山堂的中正廳演出，民眾可於二月二十七日晚上七點半入場觀賞，並可自行至台北市二二八基金會索票或至現場劃位。

創作交響樂曲民主頌 完整版同時首演

黃秀婉去年也與作曲家鍾耀光合作，以二二八事件委員會成立至幹部被抓史實為藍本，創作一首交響樂曲民主頌，並由受難者第四代填詞，完整版也將於當晚首演。

二二八事件七十一周年紀念日系列活動即日起於二二八紀念館戶外廣場演出，下午有光復國小國樂團演出，明有中正國中管樂團接力；二月廿七日晚上則在中山堂中正廳舉行紀念晚會；二月二十八日當天上午也有民生國中與健康國小聯合演出。詳情可至二二八紀念館詢問。