〈台北都會〉平溪天燈節交管 接駁車回程免費

2018-02-24

〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕聞名國內外的「新北市平溪天燈節」，將於三月二日元宵節熱鬧登場，市府觀光旅遊局宣導交通管制及接駁車資訊，呼籲民眾搭乘大眾交通工具，減緩交通壅塞，並有天燈資源回收獎勵措施，在快樂的天燈節中也要維護美麗的青山綠水。

觀光旅遊局長陳國君表示，平溪天燈節屢獲國際好評，由於人潮眾多，將實施交通疏導及安全維護，提醒民眾儘量搭乘大眾交通工具前往。

3月2日登場 汽機車全面交管

三月二日活動當天的上午九點至深夜十二點，實施汽、機車全面交通管制，民眾可從台北市木柵動物園前搭乘接駁車，木柵上車收費五十元；石碇區及基隆、瑞芳區的接駁車，上車收費卅元；平溪區上車收費十五元，回程搭乘接駁車下山免收費。

除了基隆線的接駁車之外，各路線接駁公車都開放電子票證刷卡，方便遊客搭車、免備零錢，活動日當天的台鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請民眾到台鐵網站查詢。

鼓勵回收天燈紙 可換日用品

環保局鼓勵民眾落實天燈施放後的資源回收，辦理「祈福做環保─資源回收兌換活動」，民眾在活動當天下午二點至晚上六點可將十件資源回收物（需含天燈紙一個以上），拿到現場活動攤位兌換日常用品，兌完為止，今年底以前，回收的天燈紙可兌換新北市專用垃圾袋或生活用品。

新北市平溪魅力商圈協會理事長林高美雲說，民眾來平溪旅遊除了放天燈，也可欣賞文創產業，天燈飾品款式精緻與國際化，並提供中、英、日、韓、泰五國語言導覽，觀旅局今年與三麗鷗公司合作，元宵節的主燈有可愛的三麗鷗明星圖樣，也邀請Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗到平溪，並有網路抽獎活動。

號召替代役男 參與淨山

另外，有鑑於平溪天燈節後，滿山滿谷都是天燈廢棄物，民政局規劃於三月十日舉行淨山公益活動，號召替代役男加入，電洽29603456分機7952。