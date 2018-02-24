〈台北都會〉北市建充電柱 Ucar下月試營運

2018-02-24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北為推廣共享、綠能政策，前年推動3U計畫（Ucar、Umotor、YouBike），昨由台北副市長林欽榮召開成果記者會，但除行之有年的YouBike外，Umotor、Ucar皆非由市府推出，而是與民間業者的電動機車WeMo以及即將上路的電動共享汽車Unicar，以策略夥伴方式合作，由民間配合響應。交通局則說，市府其實從前年起，就沒打算自行推 Ucar或Umotor，改以提供場域設備為主。

台北市發展最早的共享運具為YouBike，雖二○○九年起初不被看好，但透過市府出資建置場站、設備，已於去年底完成四百處租借站點，共有一萬三○七二輛自行車提供使用，目前暫無擴增計畫。

交通局指出，目前Umotor已有廠商WeMo於十一處行政區（文山區以外）提供共享電動機車服務；Ucar部分，廠商電馳公司亦有意願三月中旬開始，在台北市區投入電動共享汽車Unicar試營運。

威摩科技執行長吳昕霈表示，WeMo從二○一六年推出至今，已投入一千輛在台北市，二○一七年運行總長達四十萬公里，相當於繞行台北市五千多圈，電動機車服務在全世界都算新穎，只是電動機車缺點是得換電池，管理、維護相對較辛苦，因此文山區仍較難擴展。

然而，相較於YouBike主要由市府出資建置，因此場站、車輛都屬於市府財產，包括收費機制都得經市府同意，WeMo、Unicar則皆為民間自營。業者透露，市府只給予行政作業方便上的協助，因此只是配合政策響應的關係。

交通局則指出，以Ucar來說，已在全市公有停車場全面建置電動車充電柱，且在北市登記電動車數量達到一千輛以前，免費提供充電，只收取停車費。