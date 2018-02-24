〈台北都會〉自行車登錄僅88輛 柯斥不登錄亂停就丟掉

2018-02-24

交大：屬私有財產 不能說丟就丟

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今年推出「自行車自主登錄」系統，盼民眾為私人自行車做登記管理，但台北市政府昨舉行交通會報，市長柯文哲得知新系統上路近兩個月來，僅八十八輛車完成自主登錄，不滿交通單位宣傳不足，甚至稱以後不登錄亂停就丟掉。會後，交通警察大隊才緩頰稱，自主登錄系統只能用於管理，不能用於開罰甚至拖吊自行車，且自行車屬於民眾私有財產，不能說丟就丟，否則恐違反移置廢棄車輛作業原則。

雖台北市沒有確切統計，但以刑事警察大隊為防堵自行車失竊而推行的自行車烙碼來看，北市私人自行車至少在十七萬輛以上，且北市去年加強自行車違停拖吊，今年還加收拖吊移置費與保管費，從今年一月一日至二月廿日，就拖吊逾九百輛自行車，自行車自主登錄的目的，就是要讓民眾在自行車遭拖吊或失竊時，可立即找到車，然而系統上路以來，民眾願意替自行車完成自主登錄的只有八十八輛。

柯文哲昨聽警察局報告數據後，當場斥責「無效、nonsense（沒意義）」，要求相關單位花錢打廣告，或找他去「登錄一遍做示範就可以了」。柯還說，他曾視察南陽街，看到騎樓有一大堆爛腳踏車堆在那裡，以後沒登錄就直接丟掉。

民眾：若被丟 市府未免太霸道

自行車通勤族的葉先生表示，自行車格並不是真的隨處可見，有時暫停在騎樓難免，而且現在自行車普遍不便宜，還是人民的個人財產，若因為這樣就要被丟掉，市府未免太霸道。

交通警察大隊事後表示，自行車登錄系統的建置目的，在於方便管理，無法適用於開罰，就像過往的烙碼因涉及個資問題，不能直接將資料移植到新系統，至於如何推廣新系統，還要再想配套或誘因。

停車管理事業處則說明，自行車也不會因為堆放在騎樓就被丟棄，必須是違停在機退騎樓路段、人行道、紅黃線、收費機車格等才會拖吊，並移置到保管場，依照環保局的移置廢棄車輛作業原則，一個月無人領取會進行公告，若逾四個月沒領回，才能拍賣或報廢。

停管處人員說，廢棄自行車是長期以來的問題，過去也有不少環保局清潔大隊載走自行車因此吃上官司的案例，因此現在都相當謹慎。