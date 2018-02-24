〈北部〉行動筆記本隨身讀 李博文花中學測最高分

2018-02-24

考74級分「知足」 分享手機複習寶典

〔記者王峻祺／花蓮報導〕標準手機控！一百零七年大學學測成績出爐，七十四級分的花蓮高中學生李博文，目標陽明大學醫學系，今年因拿手的國文科目失常，與滿級分擦身而過，但他仍大呼「知足」，強調比預期成績好，還不吝嗇秀出手機裡的備忘錄，分享他滿滿的條列式複習筆記。

父母皆為國小教師的李博文，從小就抱著「盡好學生本分」的觀念學習，花崗國中畢業後，以榜首之姿就讀花中數理資優班，哥哥李博生二年前也從花中資優班畢業，當年以七十二級分錄取高雄醫學大學醫學系，成為李博文的學習榜樣。

李博文每天固定念書時間不長，但他擅長把握零碎時間，常常「隨性」複習較弱科目，愛用手機的他，更習慣將英文、自然科等較沒把握的單字及內容，重點、條列式的記載在手機備忘錄中，取代「傳統筆記本」，利用閒暇、如廁及洗澡前後反覆閱讀、背誦。

「知足！」李博文說，幸運有優秀的哥哥可以學習，也將跟著他的腳步以醫學系為目標。今年雖因國文科失常沒拿到滿級分，但他不氣餒，人生總有許多意外的時候，已經比預期的成績要好。

他說，學習一路走來，除感謝父母外，就是要謝謝身兼班導師的國文教師陳佩妍及所有資優班的同儕，一起營造一個互相鼓勵、支持的環境，並從許多人身上看到學習榜樣，讓自己能更加努力在課業上。

花中70級分以上11人、花女9人

花中校長詹滿福說，花中今年七十級分以上計有十一位，李博文七十四級分；七十三級分有五人，分別是江宗凡、張立旻、黃樂東、蔡晉叡、鐘少鈞；七十二級分彭浩群；許奕昕七十一級分；陳顥仁、柯以忻、賴彥淇拿到七十級分。

花蓮女中今年有九人七十級分以上，比去年增加四人，校方將立即展開升學輔導相關作業，指導同學進行第二階段面試的準備。