〈北部〉國中校排百名後 他考出宜中最高分

2018-02-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭高中學生陶書泓學測七十四級分，是全校最高分，但他念國中時，校排多在百名之後。三年的轉變，他謙虛的說，上了高中是自己另一個開始，他給自己設定最高目標，並努力達成，最感謝的是老師寬容的教育和同學形成的讀書風氣。

陶書泓從復興國中畢業，校排名一百多名，如今學測成績拿到全校第一名。他說，三年前，對自己國中會考成績相當失望，甚至覺得自己考不上宜中資優班，直接放棄爭取，後來心念轉變，覺得高中是自己另一個開始，從高一就調整腳步，努力讀書。

喜愛化學 陶書泓高中3年逆轉勝

陶書泓說，國文老師曾說過「取乎其上，得乎其中」，這句話讓他一直放在心上，所以每個學科都以滿分為目標，雖然很難，但盡全力就能做到最好，這次社會科沒有達到滿分，但他會繼續追求更好的自己。

陶書泓對化學一直很有興趣，國中參加科展、高中參加化學營，去年獲化學學科能力競賽全國三等獎。他說，化學最讓人著迷的地方，就是實驗後會出現意料之外的東西，有次實驗產生絢麗的火焰，就讓他覺得真的很神奇。

陶書泓爸媽都是老師，他以台大為目標，會以二類科系為主要選擇，例如材料、電機和化工等；之前參加化學營，進一步認識各科系，營隊有很多領域專家、學者來演講，他聽到先進的奈米材料應用很感興趣，如果有機會，希望朝這方面發展。