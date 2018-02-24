〈北部〉每晚留校自習 羅高滿級分張媄姞化壓力為動力

2018-02-24

宜縣唯二滿級分 數理實驗班同學

〔記者江志雄、簡惠茹／宜蘭報導〕大學學測公布成績，宜蘭縣「唯二」滿級分考生張媄姞、黃政群都在羅東高中，兩人是數理實驗班同班同學，全校七十級分以上有十三人。張媄姞分享高分秘訣說，讀書要調適心情，不要給自己太大的壓力。今年宜蘭高中學測成績表現優異，七十級分以上有二十二人，比去年多出一倍；蘭陽女中則有五名學生七十級分以上。

羅東高中張媄姞打算就讀資訊工程系，台大、交大都是選項。談到讀書撇步，張媄姞說，她每晚留在學校與同學晚自習，把同儕壓力轉換為自我鞭策動力，讀書計畫緊跟著老師授課進度，不過，必須隨時調適心情，不要給自己太大壓力。

新住民二代黃政群 讀書以課本為主

黃政群是新住民二代，想讀公費師範體系，學成後作育英才；他讀書以課本內容為主，若有餘力再研讀課外讀物。移民署獲知黃生優異的表現，宜蘭縣服務站主任簡聰洲專程到校為他加油。

宜蘭高中今年學測成績突飛猛進，雖無滿級分考生，但七十級分以上學生是縣內高中最多，陶書泓考七十四級分是宜中最高分學生；蘭陽女中江玟儀也考七十四級分，是該校最高分。

江玟儀蘭女最高分 以醫學系為目標

父親是警察、媽媽是護理師的江玟儀說，會以醫學系為目標，選擇當醫生受媽媽很大的影響，媽媽是護理師，有時候會聽到案例分享，例如有些小病痛，因延誤治療而失去性命，希望更了解疾病和醫療方式，更有力量保護身邊的人。

媽媽來自中國，爸爸是台灣人，蘭陽女中游芳瑜也是新住民二代，考六十六級分的她，想要讀物理治療系。她說，媽媽為了支撐家計，每天一早就到工廠彎腰洗蔬果、裝箱，因為工作姿勢關係，脊椎受傷，但媽媽都不喊痛，陪著媽媽復健過程，才知道傷勢嚴重。「希望減輕媽媽病痛。」游芳瑜說，媽媽到現在仍需持續復健，她訂下目標要讀物理治療系，希望能能幫媽媽減輕痛楚，也讓媽媽不要再那麼辛苦。