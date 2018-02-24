〈北部〉南庄打造「十三間」老街 盼尋回榮景

2018-02-24

十三間為中山路舊地名

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉除了家喻戶曉的桂花巷老街，近年鄉公所更將市區中山路舊地名「十三間」老街重新規劃，並獲得參山國家風景區管理處補助經費施做入口意象，增添壁畫和景點指標，不但成功吸引店家陸續進駐，同時也分散中正路上及桂花巷老街的假日觀光人潮，讓過去曾為南庄最熱鬧的街道找回往日風采。

因聚集13家商店而得名

十三間老街早在一九五九年康濟吊橋建置前就存在，早年南庄礦業興盛，該街道也因礦業發展而衍生木材店、命相館、打鐵店等十三家商店，因而得名，並成為南庄早期最熱鬧街道，同時也為當地主要聯外道路。

但由於一九六三年葛樂禮颱風侵襲，十三間老街遭暴雨洪水淹沒，居民紛紛遷居至中正老街，十三間老街因而沒落，遊客多湧入中正老街及桂花巷老街，曾熱鬧一時的十三間老街也逐漸被淡忘。

而南庄鄉公所為打造完整的懷舊休憩景區，於十三街老街入口設置採礦歷史的浮雕藝術，同時加裝煤油燈造型的LED路燈。鄉公所秘書徐沐蘭表示，老街重新規劃後陸續吸引店家進駐，嶄新又具歷史意義的門面更

易吸引遊客目光。

公所：已有店家進駐

南庄鄉南江休閒農業區發展協會理事長溫政彥也說，從小在南庄長大，看著過去許多珍貴的歷史文物及故事都逐漸流傳，深感可惜，因此返鄉回十三間老街創業，希望呼朋引伴吸引更多人投入，不但帶動老街區的復甦，同時也讓遊客們都能帶回過往十三間老街璀璨的歷史故事。