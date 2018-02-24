〈北部〉竹北燈會登場 主燈「福犬」點亮夜空

2018-02-24

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣「十犬十美有GO旺」竹北燈會昨起登場到三月四日，為期十天，金黃色的主燈「福犬」昨晚點亮，報喜旺新年！炫麗的燈光秀耀眼奪目，大批民眾排隊領取貴賓犬小提燈。

為期10天 民眾排隊領小提燈

竹北市長何淦銘表示，竹北燈會主燈「福犬」，含基座約四．五公尺高，是一隻微笑的台灣土狗，由名師劉興星父子打造，燈會期間每晚六點到九點半將定時（平日每整點一次、假日半小時一次）啟動燈光秀，會搖擺尾巴、三百六十度旋轉。

除主燈區 還有40座藝術花燈

何淦銘說，今年燈會獲新竹縣不動產開發商業同業公會贊助，除主燈區，還有狗狗情境主題燈區、入口處「神旺飛象迎賓客」、LED水塘光造景「池塘嬉遊耀星光」、Q 版「十二生肖喜迎春」、「五路財神旺豐年」、「土地公婆好神到」、「福祿壽三星報喜」 等近四十座藝術花燈，結合LED光環境及喜氣的紅燈籠，點亮文化公園。

二月廿四、廿五日與三月三日及四日下午兩點起到晚上，在文化公園主舞台有猜燈謎及主題活動；二月廿八日由學校社團在文化公園新舞台區表演；三月二日元宵晚會「冰冰SHOW」自七點開始，由白冰冰主持，結合知名歌手輪番演唱。

此外，湖口鄉「行春宴」食福遶庄~迎春納福旺湖口活動，今天上午在湖口三元宮後方客家文化廣場舉行。

湖口行春宴 食福遶庄今登場

今天上午七點，遶庄隊伍將從三元宮出發，展開一整天的遶境祈福；上午十一點，鄉長林志華、代表會主席巫光生將挑擔率領踩街隊伍，感受客家先民當年辛勤挑擔、熱心供食的心意。

林志華表示，廚師現煮炒米粉、筍乾、梅干肉、白菜、酸菜湯和薑汁甜湯圓等美食，歡迎民眾共襄盛舉。

搭配行春宴，湖口火車站、新竹工業區入口、湖口三元宮、波羅汶三元宮、溪南湖口顯聖宮、中興村黃昏市場舞台與廣場、達生路段，也都可以欣賞到燈飾裝置藝術。