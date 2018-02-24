〈北部〉國民黨桃園市長初選 陳學聖、楊麗環、魯明哲3人對決

2018-02-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕昨天是國民黨桃園市長選舉登記最後一天，立委陳學聖、前立委楊麗環、市議員魯明哲都在支持者陪同下完成登記，形成三人角逐情形，桃園市黨部主委楊敏盛表示，會在三月五日前邀請參選人協商確定初選辦法，並挑選幾個選區進行政見發表會，預計三月廿五日舉辦電視政見發表會，三月底辦理民調，選出最適合的人選。

最早完成登記的陳學聖在中午十二點辦理登記，他說，這代表「日正當中、藍天再現」，他的英文名字是阿波羅，也就是「太陽神」，代表國民黨可以光復桃園；面對楊麗環、魯明哲來勢洶洶，陳學聖信心十足表示，自己當過記者、議員、立委、文化局長，資歷完整，而桃園市長鄭文燦花錢速度可說是無人能望其項背，參選就是要「反轉桃園、全新出發」，用人文教育、生態永續、社會互助，打造後工業時代的新桃園，有信心讓藍天再現。

楊麗環則是下午一點在支持者簇擁下到市黨部登記，她說，去年十月就已打定參選決心，雖然黨內也有人出來挑戰，但她不會受到影響，因為她的目標很明顯「就是要選」，她走遍桃園十三區聽到大家共同的心聲，就是希望桃園經濟好轉，她要打造桃園成為第一商業大城，未來不會亂花錢做政績，要將省下的經費用來照顧弱勢，若能勝選將持續關注桃園的環境保育，打造桃園成為「六都最宜居城市」。

魯明哲則是下午二點半完成登記，他說，原本規劃選市議員，但完成市議員領表後，支持者要他參選市長的電話至少超過卅通，讓他很感動、彷彿又回到廿年前參選的初衷，國民黨這幾年並不好，他是國民黨栽培的中生代，此時理應跳出來扛責任，也希望和楊麗環、陳學聖等前輩良性競爭、理性互動。

魯明哲說，他來自基層、資歷豐富，曾擔任市民代表、縣議員、中壢市長、市議員，長期與基層在一起，未來若擔任市長，會將基層的聲音轉換成施政的力量。