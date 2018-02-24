〈北部〉大農大富春節湧4.2萬人 油菜花田最吸睛

2018-02-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕邁入第八年的大農大富平地森林園區花海，豪邁壯闊的油菜花田，成為今年花東縱谷最吸睛的拍照景點，春節期間共吸引四點二萬名遊客入園，目前森林步道內的台灣欒樹剛冒嫩芽，三月還會有盛開的向日葵花迎賓，搭配夜間螢火蟲季，預計可再吸引萬名觀光人潮。

由花蓮林區管理處管轄的池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館等森林育樂場域，今年因新春期間不打烊，初一至初五，總計超過五點七萬人入園，其中植栽十萬多株景觀花卉的大農大富平地森林園區，就吸引四點二萬名遊客造訪。

3月向日葵花田登場、中旬螢火蟲季

花蓮林管處長楊瑞芬說，今年設在平地森林園區花海附近的森林市集，因提供在地友善農特產品展售，吸引不少遊客賞景之餘，添購特色伴手禮，增加地方收入，花蓮年前遇地震，旅遊人數驟減，雖少了外地及國外遊客，卻多了旅外返鄉的遊子。

她說，轄內森林育樂場域正值春意盎然，近半月來有許多花東民眾特意避開往年人潮外出踏青，大農大富園區因地勢平坦，部分遊客也會帶著行動不便的長輩出遊，目前豪邁壯闊的油菜花海美不勝收，三月起還會有大面積的向日葵花田接續登場，預計十二日前都是最佳賞花期，三月中旬更有螢火蟲季，精彩可期。

花蓮林管處表示，池南森林遊樂區現正展出最吸睛的林業機具、索道及機關車，另有豐富的環溪（荖溪）步道淺山生態可供探尋；林田山林業文化園區推出「花蓮里山倡議及濕地保育成果展」，每天還祭出限量虎紙模型，作為破解活動遊戲的小禮物。

位在最南區的瑞穗生態教育館，展出「里山在山裡」特展，內容主打花蓮里山倡議生活地景，包含豐富的自然資源、傳統文化及農民特產，並結合縣內中南區最受歡迎的熱點館舍，打造可愛又有趣的「里山來福集章活動」，提供民眾收藏不同圖案的文字組合戳章。