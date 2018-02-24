〈北部〉選舉列車啟動？宜蘭辦32場縣政開講

2018-02-24

26日至3月底密集座談

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德雖未表態是否參選下屆縣長，但縣府「縣政開講」將自廿六日啟動，預計三月底前完成三十二場政策座談，外界解讀是啟動「選舉列車」。縣府表示，這是例行的下鄉座談，向縣民說明縣府政策，聆聽民眾意見，與選舉並無關連。

陳金德日前在縣務會議，針對各鄉鎮市提出四十六項縣政願景，包括宜蘭科學園區產業類別進駐檢討、員山童玩公園規劃方向、中興文創園區要更積極多元、礁溪要發展成觀光旗艦大鎮等，並在新春團拜說「希望正派縣府團隊可以繼續執政」。

陳金德所餘代理任期不到十個月，提出這些政策與「繼續執政」說法，被解讀是「宣佈參選」；但他說，政策是延續性的，「天道酬勤」只想致力縣政推動，把工作做好。

為了說明政策，縣府將啟動「縣政開講」列車，從廿六日至三月底分三階段下鄉座談；第一階段是廿六日至三月十日要在十二鄉鎮市各辦一場地方座談會，邀請鄉鎮市長、代表、議員、村里長，並開放民眾自由參加。

第二階段鎖定工、商業界、家長、勞工、社福、公教、建築、醫護等團體，三月中旬前完成八場座談；最後針對農漁會團體，三月底前完成十二場座談。

拉抬陳金德民調 縣府否認

縣府要在短短約一個月時間，完成三十二場座談，綠營人士分析，民進黨可能在三月完成宜蘭縣長提名，陳金德密集性座談，希望拉抬人氣與民調，若民調能勝過立委陳歐珀，才有徵召的合理性與正當性，陳金德有時間的壓力。

縣府發言人邵治綺則否認這種說法，她指出，下鄉座談是每年例行活動，由縣長向縣民報告縣政推動，並聽取各界意見進行交流，例如農漁業需要轉型與升級，就需要知道農漁民遇到什麼困難？縣府可以提供什麼協助？與選舉沒有關連。

年底宜蘭縣長選舉，國民黨已確定由羅東鎮長林姿妙應戰，民進黨人選懸而未決，在冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和退出初選登記後，僅剩立委陳歐珀一人。但黨中央卻希望「回到原點」重新思考，不確定是否提名陳歐珀；外界更傳出要徵召陳金德參選，相關傳言在宜蘭政壇鬧得沸沸揚揚。