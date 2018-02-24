〈北部〉會考5A就近讀南崁 張晏榕學測66級分

2018-02-24

〔記者魏瑾筠、李容萍／桃園報導〕市立內壢、南崁、楊梅、觀音及永豐高中，都有選擇就近入學的學生在學測中表現亮眼，其中，就讀南崁高中數理專長班的張晏榕，當初以國中會考5A成績選擇就近入學，高二下學期遭逢母親驟逝，她化悲傷為力量努力念書，學測拿到六十六級分，她說，希望考上好大學以慰藉在天上的媽媽。

楊梅高中周煒煊為減輕家裡負擔，同樣選擇就近入學，他就讀楊梅國中時成績屬中後段，經過三年努力在學測獲得五十八級分；觀音高中王亘筑則拿到創校以來最高的六十七級分紀錄，而從國中部直升的葉宇祿為新住民子女，母親是印尼籍，當初為省下通勤時間選擇就近入學，也獲得六十一級分的好成績。

另，中大壢中校榜首黎哲睿獲七十四級分，全校七十級分以上共十四人，其中，獲七十二級分的田竹穎和同班七十級分的吳少寶，兩人皆為特殊境遇家庭子女，田竹穎的媽媽是中國籍配偶，父母收入不穩，上有兩個就讀大學的姊姊，吳少寶來自單親家庭，下有一個就讀高二的妹妹，兩人家境清寒卻力爭上游，田竹穎在校期間均領取獎助學金並利用閒暇打工賺學雜費、生活費，吳少寶因媽媽下班時間晚，國小三年級起就和妹妹學會下廚。

桃園高中許曜筑則是因青少年黃斑部病變，是視力僅有○．○八的重度視障生，平時上課得靠大字課本、擴視機及放大球輔助，此次考出五十三級分，數學更是獲得十三級分的高分，希望能申請到喜愛的數學相關科系。