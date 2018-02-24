〈中部〉東勢新丁粄節 國內外15團隊踩街

2018-02-24

三月二日至四日熱鬧展開

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一年一度的東勢新丁粄節將於三月二日（元宵節）至四日熱鬧展開，市長林佳龍廿三日表示，台中東勢新丁粄節已連續十年榮獲行政院客家委員會列入「客庄十二大節慶」之一，今年除了延續一二○斤傳統新丁粄展示，還打造「送子鳥」主題花車，三月三日早上十點與國內外共十五個團隊帶來踩街表演。

東勢新丁粄節是全國唯一「大埔腔語系」的客家節慶活動，今年活動還有擲筊祈福活動、求子儀式、求文昌儀式、丟炮響表演、客家團體表演等。

東勢區公所昨天於市政大樓舉辦記者會，市長林佳龍在民政局長周永鴻、東勢區長徐佩鈴陪同下出席，與耆老一同切下一二○斤的超大新丁粄，宣告活動開跑。

林佳龍說， 新丁粄節的由來在於山城客家人務農特別多，經過一年農忙豐收後，過年期間會許願，實現後會做「米粄」來還願。此外，因農業社會希望增添壯丁，而衍生出新丁粄，但隨時代演變，也有「桃紅粄」，象徵兩性平等及文化的傳統與創新。

東勢區公所表示，二○一八東勢新丁粄節藝術設計邀請國際級設計大師陳永基，以「新丁粄」做為視覺設計，東勢客家文化園區內及文化街兩側的裝置藝術，並在東勢大橋進東勢的入口處，更打造四百公分高且富現代感的大型裝置及立體木雕「新丁粄」，展現視覺藝術。

三月二日及三日連續二天，在東勢客家園區有一二○斤傳統新丁粄展示、新丁粄幸福傳遞等；在文化街附近的廟宇則有求子及還願儀式、求文昌儀式、擲筊祈福活動、丟炮城等，讓旅客體驗東勢好客的熱情。

相關訊息可上東勢新丁粄節網站查詢。