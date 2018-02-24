〈中部〉一中18人學測滿級分 去年3倍

2018-02-24

中女中五人滿級分 女生最佳

〔記者張軒哲、蘇金鳳、陳建志、蘇孟娟／台中報導〕大學學測成績出爐，台中一中今年滿級分人數暴衝，有十八人滿級分，是去年六人的三倍；今年自然組題目難，讓不少女生卡關，台中女中有五人殺出重圍滿級分，較去年增二人，仍是中台灣女生最佳成績；曉明女中有三人滿級分，另衛道中學與明道中學各六人滿級分，國立興大附中也有一人滿級分，清水高中也首度有一人滿級分。

台中一中今年滿級分成績一口氣成長兩倍，讓家長會欣喜不已，發出十八萬元大紅包，一人一萬鼓勵滿級分學生。校長陳木柱說，今年高三生讀書風氣特別盛，雖是首屆不強制上第八節輔導課，卻有逾半學生參加，各班老師更使出渾身解數以多元課程提升學生學習興趣與實力。

中一中教務主任廖財固分析，今年自然科難度增高，加上各科考題重視閱讀理解力、跨科整合題型多，死背的記憶題少，相較之下，均對不愛死背的男學生有利，加上各科教師均致力協助學生增能，是一中成績突出的關鍵。

台中女中教務主任陳元泰也指出，今年學測決勝關鍵在自然科，比較難，正好是女生較弱勢科，該校英文有一六八人滿分，國文一二二人滿分，社會科九十四人滿分，自然僅卅一人滿分，是各科滿分人數最低，足以證明；但今年還是有包括謝楚顏、劉彧廷、賴彥臻、汪郁馨、陳佳平等五人滿級分，十分不易。

曉明3人 衛道、明道6人滿級分

曉明女中包括邱懷萱、許佳雯、辛詠琦也滿級分，均較去年增加。

衛道中學包括林采欣、謝宇恩、廖證硯、黃凱彥及黃昱豪、游健志等六人考出滿級分佳績，前四人是同窗好友攜手共創佳績；廖證硯更與黃凱彥培養競合關係，每次考試均比賽較勁，贏者請輸的喝紅茶，喝了二年紅茶切磋出好實力。

明道中學包括林軒毅、盧湛鈞、戴秀宇、蘇于綸、林廷翰、陳威廷等六人滿級分，讓校方豪發每人五萬元獎學金。國立興大附中吳祐宏也考出滿級分，因自己牙齒不整齊，無法自在開懷大笑，希望就讀牙醫系讓大家都有一口好牙。