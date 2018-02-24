〈中部〉南瑤宮3/24笨港進香 歡迎來潦溪

2018-02-24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市南瑤宮年度笨港進香將於三月二十四日盛大展開，今年輪到「三媽六」主辦，依慣例回鑾時需涉水橫渡濁水溪。市長邱建富指出，今年進香期程為八天七夜，回鑾遶境路線也略作調整，改走北斗、田尾、永靖等鄉鎮，歡迎信眾加入「潦溪」行列，共祈聖母庇佑。

邱建富表示，諺語說：「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」，源自西螺大橋興建前進香須渡過濁水溪，故稱「愛潦溪」，成為難得一見的媽祖傳奇。今年戊戌年輪到「三媽六」主辦，依慣例去程時走西螺大橋，回鑾時則涉水橫渡濁水溪，活動期程並增加一天為八天七夜，預定三月二十四日起駕，從彰化、雲林到嘉義，經過二十五個鄉鎮市、共近三百公里，二十九日回鑾時將在晚間從雲林縣莿桐鄉，涉水橫越濁水溪到彰化縣溪州鄉，三十一日下午回到彰化市區遶境。

邱建富強調，這場「徒步百年古香路」之旅，預料將有超過三萬人參與，尤以回鑾時「潦溪」渡過濁水溪最受矚目，並且邁向國際化，盛況空前。

白沙坑迎燈排節三月一日登場

另外，彰化縣花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排文化節，將從三月一日起三天盛大舉行，縣長魏明谷表示，將在三月一日晚間展開隆重盛大的燈排遶境，在元宵節當晚則將在文德宮舉行點燈儀式，進行歷史悠久的迎燈排民俗活動，歡迎民眾共襄盛舉，過個不一樣的元宵佳節。

魏明谷表示，今年「白沙坑迎燈排文化節」擴大活動範圍，將在花壇夜市廣場舉辦民俗才藝及摸獎活動，此外還有「創意燈排比賽」、「社區才藝SHOW」和「祈求福德老爺招財金」等系列活動。