〈中部〉新聞辭典 二七部隊

2018-02-24

二二八事件發生後，當時由謝雪紅、楊克煌、鍾逸人、蔡鐵城、黃信卿、古瑞雲等台灣中部地區人士、青年學生共同組成反抗國民政府的武裝民兵，並以二二八事件導火線二月廿七日傍晚發生在台北市的一起查緝私菸衝突，命名「二七部隊」，是二二八事件當時規模最大、維持最久的反抗勢力組織。

當時埔里烏牛欄戰役，二七部隊警備隊長黃金島率領三十餘名學生軍駐守烏牛欄吊橋，與國民政府軍隊展開血戰，雖寡不敵眾，彈盡援絕仍堅持到底的精神，成為全台民眾關注焦點。

（記者佟振國）