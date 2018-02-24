〈中部〉228將屆 烏牛欄戰役紀念碑遭噴漆

2018-02-24

寫下「二七精神不滅…」字樣

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛蘭橋當年是二二八事件「烏牛欄戰役」發生地，縣府特別設置「圓而不圓」紀念碑以紀念這段歷史，二二八紀念日將至，紀念碑卻被噴上「二七精神不滅，中國民黨中華民國必須滾出台灣」等字樣，縣府文化局表示，將儘速清除恢復舊觀，也籲民眾保持理性，用愛與寬恕走出悲情撫平傷痛。

二二八事件今年屆滿七十一年，埔里鎮台十四線交通樞紐愛蘭橋，早年是烏牛欄吊橋，二二八事件發生後，由台中青年學生組織的「二七部隊」由台中轉戰埔里，三月十六日與國民黨軍隊在烏牛欄吊橋發生激烈戰鬥，學生軍奮勇迎戰至彈盡援絕撤離，也是二二八事件最後一場戰役。

縣府為紀念這段歷史，二○○四年特別在愛蘭橋頭設置二二八事件烏牛欄戰役紀念碑，結合歷史與藝術，命名「圓而不圓」，象徵全民心靈寄望之和平，與互相依存的族群融合，但當時也引起支持與反對意見嚴重對立，最終仍完成設置。

縣府呼籲理性 將儘速清除

紀念碑基座最近被人以白漆噴上「二七精神不滅，中國民黨中華民國必須滾出台灣」等字樣，縣府文化局無奈表示，紀念碑已多次遭人噴漆，不論是支持或反對都有，只能委請清潔公司儘速清除，也呼籲民眾能保持理性，勿再破壞紀念碑。

舊吊橋殘字遭遮擋 民盼改善

至於烏牛欄吊橋也在五十多年前拆除改建為水泥橋成為愛蘭橋，並歷經多次重建，目前醒靈寺下方水泥駁坎，仍依稀可見烏牛欄字樣供人憑弔，可惜遭公所大型鋼構入口意象設施遮擋，居民希望能夠改善。

縣府民政處指出，紀念二二八事件七十一週年，依規定當日下半旗一日，縣民可在下午二時廿八分不限地點、形式，就地默哀一分鐘，表達對二二八事件受難者追思哀悼之意。