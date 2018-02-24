〈中部〉嘉市今辦228追思 感念紀念碑繪圖者

2018-02-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕全國第一座二二八紀念碑原設在嘉義市彌陀路與忠義橋口的三角槽，公元一九八九年八月十九日落成，去年因應彌陀路拓寬，市府選在建碑同日將碑遷到二二八紀念公園，靠公義路與彌陀路交會口重置，今年嘉義各界「二二八事件七十一周年追思紀念」系列活動，今天在園區與碑前舉行，已故工程師張瑞峯生前為紀念碑繪製施工圖，市長涂醒哲將致贈紀念牌感念張瑞峯貢獻，由張的兒子、建築師張純菁代表受贈。

嘉市府、財團法人二二八事件紀念基金會、嘉市二二八紀念文教基金會、長老教會等，今天上午九點半在紀念碑前舉行二二八事件追思禮拜、十點追思儀式，十一點十五分在二二八紀念館為「嘉義地區檔案史料展」開展，展期到三月十八日。

張純菁說，父親是台鐵工程師退休，當時沒有建築師敢接紀念碑施工案，父親因喜愛畫畫，師承陳澄波、楊三郎，因親眼見陳澄波遭槍決，為了陳澄波而接下此任務，但時任嘉義市長張博雅將卸任，一週內要申請通過雜項執照，父親便依照畫家詹三原設計的草圖修正，並精算經費、結構，與一名助手趕工三天兩夜繪製施工圖。

張瑞峯遺孀張陳孋說，先生的父親因赴日留學遭列二二八事件槍決名單，時任台灣省轄嘉義市長宓汝卓得知消息，要他躲在市長公館一晚，逃過一劫，先生為了恩師替紀念碑繪圖，還安慰她「不要緊」，之前這些故事鮮為人知，如今藉二二八追思紀念活動讓更多人知道。