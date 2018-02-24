〈中部〉勤能補拙 在校成績中段生衝出滿級分

2018-02-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大學學測成績公布，虎尾高中四名學生滿級分，導師周明鴻說，他們雖天資聰穎，更重要是肯努力，讀書時很專注、有效率，其中王湘晴在校成績都在十幾名，學測衝出滿級分，全靠她「勤能補拙」的讀書方式。

滿級分生分享 讀書專注勤複習

吳柏諺三年前國中會考5A++，如今學測又考出滿級分，他說，沒有特別的讀書方法，因為通勤要早起搭車，他不熬夜讀書，隔天才有精神專心聽課，回家複習也要專注才能事半功倍，學測前發現英文是自己的罩門，每天加強練習。

許煌浚喜歡玩線上遊戲，知道自己在家無法專心讀書，每天晚上到校參加晚自習，他也建議找一位實力相當的讀書夥伴，相互勉勵、切磋，遇到問題時可以討論。

吳婷茹來自沿海偏鄉學校四湖飛沙國中，領悟力強又很努力，高一到高三學校段考、模擬考幾乎都是第一名，老師、同學都說她是班上的傳奇人物，腦袋像海綿不斷吸收；她說，晚自習結束回到寢室會再複習英文、寫數學題目，為加強作文能力，每天晚自修前她會邊吃水果邊看作文範例。

王湘晴自認理解力、記憶力不好，上課時會把老師說的內容詳細作筆記，回家再多次複習，高二開始取得全國各高中的數學考試題目，每天練習一份，持續一年多，包括北一女、建中、台中一中等名校的題目她都寫過，勤能補拙。

讀書也需要紓壓，吳柏諺看輕小說、打電腦遊戲；許煌浚打電腦線上遊戲；吳婷茹看偶像劇、小說；王湘晴則是看搞笑、奇幻漫畫。

導師周明鴻表示，四人讀書共通特點就是專注、有效率，懂得規劃自己時間，遇有問題請教老師或同學。