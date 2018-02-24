〈中部〉議會續審總預算 臨時會首日只花3分鐘

2018-02-24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度總預算案尚未過關，市議會廿三日召開臨時會續審，議長林士昌宣布開會後，迅速確定議事日程，隨即宣布散會，前後只花三分鐘。

台中市今年度總預算案一波三折，未如期在去年底完成審議，今年一月中旬加開臨時會審查，卻因國民黨質疑程序不正義、臨時會無效，而在吵鬧中草草散會。

市議會昨天起再開臨時會，林士昌在宣布開會前除了祝賀大家新年快樂，也自我解嘲說，台中市議會最認真，創下過年期間召開臨時會的紀錄。

上午十一時十分，林士昌敲下議事槌開會，議事組報告本次議事日程後，國民黨議員楊正中隨即舉手發言，他表示，總預算沒過，問題出在市長林佳龍，因為林佳龍堅持台北辦公室租金、首長宿舍租金等不合理的預算不能刪，又把不發小提燈的責任推給國民黨團。

其他議員原本也打算發言，林士昌為避免擦槍走火，立即宣布散會，議程總共只花三分鐘就結束。

而對於總預算案能否順利審查，民進黨團總召李天生說，如果協商不成，就採取表決方式，因逐條表決相當耗費時間，民進黨團希望有爭議的預算才表決。

國民黨團書記長李中表示，民進黨團仗著人數優勢想要表決，但表決就代表推翻先前的協商結果，那麼，國民黨團將要求逐條表決，才能充分討論，如果時間不夠，就延長臨時會。

市長林佳龍則在接受媒體訪問時表示，審查預算屬議會職權，市府尊重議會職權，但若議會遲未審查，將影響市政推動，議會若遲至三月不能做出決定，依法將由行政院介入代決。