〈中部〉中台灣燈會今開幕 每晚繽紛主燈秀

2018-02-24

〔記者蘇金鳳、許國楨／台中報導〕為期十六天的中台灣元宵燈會將於廿四日開幕，市府廿三日晚上在台中公園舉行試燈，由副市長林陵三主持，主燈採三百六十度旋轉展現公犬雄姿，加上氣勢磅礴的主題音樂及繽紛的燈光效果，展現主燈「公犬登高遠瞻」的精神。

台中公園、清水港藝中心 兩燈區

今年的元宵燈會主題為「喜迎來富」，包括台中公園及清水港區藝術中心兩燈區，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心則以「母犬守護」為主題；每晚七時至十時整點都有「喜迎來富」主燈秀。

中台灣元宵燈會從二月廿四日至三月十一日在台中公園及港區藝術中心同步登場，市府於昨天晚上先在台中公園舉行試燈，副市長林陵三在觀旅局長陳盛山等人陪同下，至台中公園主持試燈，他表示，台中公園是以「公犬遠瞻」為主燈，公犬站在雪山上，看著前方，有遠瞻的精神，而清水則是母犬，則以守護為主。

而台中公園的主燈可以三百六十度旋轉，展現公犬雄姿，轉一圈大概約五分鐘，再結合繽紛的燈光，讓現場聲光效果十足。

同時，主題音樂配合雙主燈以三段樂章鋪成，一開場鑼響喜氣鬧元宵，帶入童趣樂音呈現出幼犬嬉戲的動態感，再進入柔情平緩樂章，如同母犬的溫柔慈祥，最後再進入澎湃激昂高峰，表示勇敢前行共創未來；此外，主燈還有全台首創使用鮮花及植生牆主燈底座，也加入花香體驗，營造與自然共存意境。

日本睡魔花燈參展 25日送小提燈

觀旅局表示，今年活動日本青森縣平川市的「睡魔花燈」首度台灣參展，青森縣平川市長尾市長也將在廿四日晚上出席，與市長林佳龍一起為睡魔花燈點燈；廿五日晚上七點十五分，青森縣代表將在「睡魔花燈」區贈送小提燈給民眾，共三千個。

觀旅局表示，許多宮廟在元宵節前後也有精彩節慶活動，例如梧棲朝元宮於二月廿五日舉辦千人踩街及音樂晚會；大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖於三月二日舉辦元宵晚會，還有猜燈謎、藝人表演活動；東區樂成宮則於二月十五日至三月四日舉辦弄獅活動。