〈中部〉150天不碰手機 李孟竹南投最高分

2018-02-24

〔記者陳鳳麗、佟振國、劉濱銓／南投報導〕國立中興高中李孟竹以七十二級分拿下南投縣最高分，她讀書秘訣就是「今日事今日畢」，當天功課當天讀好，且在學測前五個月即不碰手機，讓自己更專心；暨大附中的廖子豪此次英文滿級分且英文寫作也滿分，他說學英文要每天當成生活的一部分，習慣就會成自然。

兩年半來堅持當天功課當天讀好

李孟竹上中興高中數理資優班後，她知道自己不是很聰明，必須比別人更認真，而她兩年半來堅持「今日事今日畢」，當天教的課程一定要讀熟做好。最特別的莫過於學測前一百五十天開始，就不碰手機，讓自己心無旁騖地Ｋ書。

縣立旭光高中今年有陳建翔和林俊呈各考出六十九和六十二級分，陳建翔因家境不佳當年放棄台中一中，直升旭光高中；而林俊呈家住梨山，回家一趟要坐車顛簸數小時才能到家，他僅寒暑假返家，即使想家也忍下來，專心唸書，兩人是數理資優班，都認為每天「讀滿讀好」是必要的，而老師讓同學組讀書會討論科普的書，也一起做科展，都對功課有助益。

暨大附中語文實驗班廖子豪，則是今年英文寫作十七名滿分中的一個，英文科也拿下滿級分，他分享學習外語心路歷程，就是不能排斥，每天多學多用，當做是日常的一部分，習慣成自然。

竹山高中葉洹君考出六十八級分，其父是竹山在地竹雕藝術家葉基祥，也是該校校友，她對美術設計也有涉獵，不過喜歡理工科的她，想當科學家朝學術領域發展。