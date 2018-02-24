〈中部〉精誠中學學測亮眼 同班5人滿級分

2018-02-24

四人志願醫科 一人想申請港大

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學學測昨天公布成績，彰化縣私立精誠中學有五人拿下滿級分，不但刷新紀錄，更「贏過」公立學校。其中，阮子銘因父親為急診醫師，他也想跟隨父親的腳步，成為外科醫生，林羿成希望提升國際競爭力，想申請香港大學或香港科技大學全額獎學金，以理工和電腦資訊為目標，而莊皓喆、陳子瑋、周栩仡也志在行醫。最難能可貴的是，這五人都是同班同窗，在一個班級同時五人考滿級分，傳為校園美談。

背單字、看影集英文大躍進

林羿成和陳子瑋，英文原本非強項，甚至滿分廿分的英文作文只能拿到個位數分數，兩人後來都在英文下功夫，花時間背英文單字，上網看外國影集，勤奮持之以恆整理整理英文筆記，英文程度大幅提升。

五人的班導師也是物理科老師胡誌峰說，五人自我要求都很高，都有按部就班跟著學校教學進度執行，都留校晚自習，每晚三個小時的自習時間，確實完成複習和預習，時間規劃妥當，上課態度認真用心，且都養成上課做筆記的習慣。

胡誌峰表示，家住大村的陳子瑋沒有補習，有問題就會問老師，阮子銘玩手機遊戲很厲害，從娛樂中累積其外語實力，林羿成有個人讀書計畫的行事曆，喜歡參加校外競賽，參加國手選拔還上網蒐尋外國考題，而莊皓喆和周栩仡，依照學校完整的教學進度學習，還會再上網延伸學習觸角。

彰中、彰女五人七十四級分

今年國立彰化高中和彰化女中共有五人各以一級分之差，與滿級分擦身而過，拿下七十四級分，這五人分別是彰中的張茗宏、張哲瑜、陳逸綸、游宗憲，以及彰女的楊莞筠。彰中七十四級分四人中，張茗宏志在財金、張哲瑜希望攻讀醫藥學系、游宗憲目標在法律學系、陳逸綸憑藉數學自然優勢可望錄取電機學系。彰女七十四級分的楊莞筠，曾參加生物與化學奧林匹亞競賽，想就讀生物醫藥類組。