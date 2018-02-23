〈南部〉26日起16區、34萬多戶 停水47小時

2018-02-23

〔記者王俊忠／台南報導〕自來水公司第六區管理處配合公路總局第五區養護工程處改善台二十乙線部分路段拓寬工程，進行2000MM送水幹管新舊管線停水改接施工，預定停水時間為二月二十六日上午八時起至二十八日上午七時止，停止供水時間長達四十七小時，停水戶數有十六行政區、三十四萬八九六六戶；水壓降低戶數有十六萬零九十戶。

水公司六區處表示，此次停水若遇豪雨或發布颱風警報，則取消施工停水。停水期間，除停水區域及水壓降低區域外，其他地區正常供水，但在恢復供水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，供水會有延遲現象。

此次停水影響範圍如下：停水區域部分，中西區、北區、東區、安平區、大內區、山上區、左鎮區、龍崎區、關廟區是全區停水；永康區、南區、善化區、新市區、新化區、歸仁區與仁德區是部分地區停水。

水壓降低區域有安南區、安定區全區；永康區、南區、善化區、新市區與新化區則是部分地區水壓降低。

水公司提醒，請用戶留意盡早儲水備用、關閉抽水機電源，並配合節約用水、慎防火警，也請勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水，復水初期送水可能較混濁，請用戶等待水清後再取用。免付費洽詢專線一九一○；查詢網站：https://wateroff.water.gov.tw。