〈南部〉天馬電台舊址 明華園擬開發影城

2018-02-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區天馬電台舊址已都計變更「創意文化專用區」，原本導演魏德聖計畫籌拍「台灣三部曲」後做為影城，但考量腹地不夠而打消念頭，不過，文化局進行ＢＯＴ案招商，明華園提出三十億元的投資計畫已獲得第一階段審核通過，續待第二階段公告，若無其他競爭對手提計畫，才能進一步確定。

據了解，魏導籌拍「台灣三部曲」打算重建熱蘭遮城及大員街市、普羅民遮城及西拉雅族部落，未來電影拍完做為影視園區，可是腹地估計約需一百公頃，天馬電台舊址三十公頃左右，因此改變計畫，打算考慮移至後壁烏樹林。不過，文化局表示，魏導的「台灣三部曲」影城是否落腳烏樹林，僅是「外界建議」，並非官方版說法。

明華園提出30億元投資計畫

至於天馬電台舊址「創意文化專用區」，文化局表示，去年已依促參法進行ＢＯＴ案招商公告，只有明華園提出計畫申請，投資規模約三十億元，由於明華園是於民國十八年在台南創團，本於回饋故鄉心情，希望結合明華園已有的戲劇表演及後台技術人員等資源在園區開設戲劇學校，培育在地高中與大學表演人才，畢業後亦能在劇團工作。

此外，明華園影城將打造三、四十年代場景街屋，以及實地攝影棚，可提供懷舊年代相關題材拍攝場域，廣植各式水果樹或各地移植來老樹，兼具「老樹銀行」在地生根蓄養功能。

文化局表示，土地所有權屬於國有財產署，由市府合作開發，招商案已於二月初舉辦公聽會，目前是第一階段政策公告，彙整意見後做為未來招商公告內容參考，協商後續相關開發議題，預計三月進行第二次公告招商，希望盡快找到一個優質經營團隊投資。

明華園表示，希望未來園區開發完成後，「全世界觀光客到北京會去看頤和園，來到台灣就會來台南安南區看明華園。」