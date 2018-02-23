〈南部〉華信澎湖飛台北 折騰6小時才起飛

2018-02-23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕華信航空昨天上午馬公飛往台北班機，因故障指示燈亮起，拖延六個小時，八十四名旅客折騰被兩度請下機，華信航空緊急轉調其他班機，才將旅客載運離開澎湖，讓許多乘客破口大罵，直指是離島人的悲哀。

華信航空AE362航班、編號B-16823的E190機型客機，原本預定昨天上午十時十分起飛，從馬公飛往台北，八十四名乘客登機並關上艙門，飛機剛推出機坪準備滑行起飛時，機上廣播因機艙警示燈號異常，首度拖回機坪空橋做進一步檢修。

經檢修後放行，不料又再度信號異常，乘客兩度登機又被請下機，引來旅客抱怨投訴。機上所有乘客下機等待，但已有部份旅客趕時間，辦理退票改搭其他航班赴台。

中午華信發給每位乘客一百五十元餐飲抵用券，但人多加上內候機室沒甚麼選擇，有人甚至下到機場大廳，吃便利超商微波食物。

下午四時，華信發給四百元折扣券後，調度七十人座ATR班機支援，部份乘客經安排轉機與退票後，剩下六十多人，由於馬公機場下午下著大雨，一群人在風雨中狼狽登機。

華信公關經理黃尤欄表示，原機因為發動機啟動訊號異常，基於安全考量，才暫時停機詳細檢修，經查引擎溫度正常，由於旅客經安排轉機與退票後，剩下六十多人，因此調派七十人座ATR新機抵達馬公支援，下午四時起飛載運返台。