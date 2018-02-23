〈南部〉文創進駐棧貳庫 轉型成新景點

2018-02-23

鄰近駁二 3月下旬開幕

〔記者洪定宏／高雄報導〕在農曆春節前試營運的「棧貳庫」，將於三月下旬開幕。這是高雄港二號碼頭的歷史建築，鄰近全國知名的駁二特區、輕軌站及哈瑪星鐵道文化園區，已有二十家文創及餐飲品牌進駐，可望成為高雄新的旅遊景點。

台灣港務公司董事長吳宏謀表示，去年港務公司和高雄港區土地開發公司合作，向高市府提出歷史建築再利用計畫，歷經約八個月籌備，「棧貳庫」開始試營運，是高雄舊港區轉型的首部曲。

高雄港區土地開發公司董事長郭添貴強調，高雄港區將再陸續開放二十公頃土地，結合駁二創造港灣新面貌。

棧貳庫所在位置，於日治時代屬新濱町，是日本人在高雄築港時的海埔新生地，範圍涵蓋現今的海軍營區、鐵道文化園區，以及一號至十號碼頭。位於海岸第一排、佔地千坪的棧貳庫在一九一四年興建，一九六○年代成為蔗糖、香蕉出口專用倉庫，高市府於二○○三年公告為歷史建築。

高土開公司指出，棧貳庫保留老牆、老窗，藉以展現老建築簡約清麗的樣貌；老牆區配置有竹柏的共食空間，塑造舒適清幽的休憩環境，希望透過文創、展覽、餐飲的複合經營，復甦港濱的歷史空間。

高土開公司及中山大學合作策劃「造舟紀事—職人的雙槳仔」特展，另有「萬人畫漁旗」活動，希望完成十二公尺、高八公尺巨幅祈福漁旗，作為開幕獻禮。

棧貳庫地址為高雄市鹽埕區蓬萊路十七號，可從捷運橘線西子灣站二號出口或輕軌C14駁二蓬萊站，步行數分鐘就可抵達。