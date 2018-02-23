〈南部〉高雄馬拉松週日開跑 空污大廠降載3天

2018-02-23

全國首創 空品可望改善

〔記者陳文嬋／高雄報導〕二○一八年高雄國際馬拉松路跑將於週日登場，環保局全國首創配合馬拉松賽事，昨提前啟動空污前二十大廠減排、降載三天，一旦空品「紅害」加劇嚴重，將強制要求減排、降載二成，讓民眾運動上路，呼吸乾淨空氣。

寒流伴隨東北季風，夾帶中北部境內污染物南下，加上高市呈現弱風，受限地形擴散不佳，造成污染物停留、累積，昨空氣品質不良，橋頭等二個測站AQI達「紅害」，鳳山等五個測站AQI是橘色等級，環保署空品預報高市週六減緩，週日可望改善。

北高雄加強查核

高雄國際馬拉松路跑將於週日登場，橫跨左營、楠梓、梓官、三民及前金五區，市府環保局比照空品不良期間應變機制，昨起要求前二十大汽電共生廠減排、降載三天。

環保局表示，賽事範圍北高雄鄰近大社、仁武工業區，鎖定中石化大社廠、中纖高雄廠等，將加強查核石化工廠，賽事範圍南高雄沒有工廠，但營建工地有上百處，將加強查核工地、加油站等，要求增加灑水頻率，周邊道路加強洗街。

南高雄加強洗街

環保局指出，中鋼、中油、台電等部份機組停俥、降載、停產因應；台塑、長春石化等廠提高污染防制設備效率；三芳化工、光陽工業等調整排休，減少作業量；台船減少噴砂及噴漆作業等。

環保局估計，洗街三日可達六百公里，可減少總懸浮微粒（TSP）九噸、硫氧化物近三十四噸、氮氧化物二十四噸、揮發性有機物近二噸，賽事當天也會透過空品測站、沿線微型感測器，監測即時空品狀況。