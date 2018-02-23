〈南部〉郵局助行銷 果農回饋捐款給教養院

2018-02-23

〔記者王秀亭／台東報導〕每年農曆年節前是農產禮盒市場熱銷季，台東郵局為助縣內果農行銷農產，與縣內臍橙與大目釋迦果農合作，在郵政商城開賣台東農產，農友更以每賣出一箱就捐贈十元作回饋，不到兩個月售出三千八百多箱臍橙與釋迦，昨天由台東郵局局長游仁崑及兩家果農，將愛心送至台東救星教養院。

游仁崑表示，台東郵局、郵政商城及台灣郵政協會所合辦的「關懷農產行銷」活動，邁入第四年，今年與臍橙果農「中興農特產行」吳進豐、林桂美夫婦、大目釋迦果農「易家園」易川旗、陳翊姍夫婦合作，透過「郵政商城︱關懷農產」行銷，從去年十一月十一日起開賣，至十二月三十一日止，臍橙禮盒售出兩千兩百四十六箱、大目釋迦禮盒為一千六百三十二箱。

兩戶果農在開賣之初就承諾以每售出一箱就捐十元做公益，已與台東郵局連續合作四年的吳進豐見賣出兩千兩百四十六箱，自掏腰包湊足兩萬五千元，吳進豐說，為用心照顧腦麻孩童的救星教養院多出點心力，在有限的能力下加一點，湊足整數比較好看，而自家臍橙在郵局協助下，讓銷售的管道更多元。

台東郵局表示，今年再度助救星，還特地詢問有無物資需求，郵局特地依郵政商城現有物品，再捐白米、口罩等物資。

救星教養院長林秀花修女表示，院內多數是縣內重度、極重度的身心障礙孩童，，對於白米、衛生紙、成人尿布等生活用品都有長期的需求。