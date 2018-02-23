〈南部〉去年銷日獲好評 台東洛神再進20噸

2018-02-23

〔記者張存薇／台東報導〕酸酸甜甜的洛神開胃又健康，連日本人也愛吃！台東地區農會昨天出貨廿噸洛神鮮果進軍日本，將製成果乾等產品征服日本人的胃，縣長黃健庭表示，只要農民用心栽種及整理，顧好品質，台東外銷市場一定「紅吱吱」無可限量。

製果乾、果汁及茶飲 受歡迎

台東地區農會經過整理、水洗的程序，精挑細選出廿噸、七百四十四箱洛神鮮果，一一裝箱將送至日本南信州菓子工房，預計將製成果乾、濃縮汁及茶飲，黃健庭與東區農總幹事李建通、理事長楊招信、常務監事陳宗誠與居中牽線的日本SMILE JAPAN株式會社執行長黃意婷均到場見證。

黃健庭表示，縣府去年與南信州菓子工房簽署「產業合作交流備忘錄」，並立即訂購兩噸洛神試作產品，在東京上野、三重縣伊賀市等都獲消費者好評，因此今年首批訂購量達廿噸，且已在日本大型通路商「JR東日本鐵道」集團四十家店、長野縣「7-11商店」、京都府「祇園︱北川半兵衛」商店及東京橫濱多家餐廳上架。

黃意婷說明，日本雖然零星種植洛神，但沒有台東這麼大的鮮果，製成的洛神濃縮汁、果乾及茶飲等很受女性消費者喜愛，未來有推廣到全世界的潛力。

因為去年第一次出口到日本的洛神鮮果仍有蟲子、小石頭等摻雜其間，東區農這次也特別注意挑選，黃健庭表示，未來希望穩定出口，並輔導擴大種植面積，讓縣府、農會及日本消費者創造三贏。