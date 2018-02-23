〈南部〉民進黨拚贏過半 市議員選舉提名37席

2018-02-23

〔記者葛祐豪、王榮祥、劉禹慶／綜合報導〕民進黨高雄市黨部昨宣布，下屆高雄市議員選舉，十一個選區共確定提名卅七席，比本屆少提名一席。

國民黨預計提名36席以上

國民黨方面，高雄市黨部表示，市議員提名作業將於三月初展開，為了贏回議會過半，提名席次將比本屆提名的卅六席增加，並將爭取無黨的友好人士參選。

高市議會目前有六十六席，過半需卅四席，民進黨團（含台聯）擁有卅七席、國民黨廿六席、親民黨一席、無黨二席。民進黨高雄市黨部主委黃彥毓表示，為確保下屆席次增加，民進黨中執會同意高雄市建議，十一個選區共確定提名卅七席（不包含原住民選區）。

旗鼓鹽、三民各減1席 左楠增1席

黃彥毓說明，與本屆相比，旗鼓鹽選區下屆將保留與第三勢力合作空間，決定減少一席提名；三民區則因泛綠參選人數眾多，選情複雜，也減少一席提名；左楠區則增加提名一席。

選區在三民區的議長康裕成認為，這是實力原則，三民還有不少友黨參選者，她評估泛綠至少可在三民贏得五席；三民區的民進黨新人張以理表示，剛開始會覺得只提四席對新人很困難，但想到還有第三勢力與泛綠陣營參選者，他覺得民進黨提四席很務實，自己會積極衝刺。

左楠區本屆拿下第一高票的李柏毅指出，左楠自立委劉世芳勝選後，逐漸開拓綠營空間，代表不再是藍色鐵板，他有信心當時由二到三，這回可四席全上；新人林志誠則認為提四席對民進黨而言是剛好，因為民進黨在左楠深耕許久，有一定根基，他對四席都上抱持樂觀看法。

民進黨各選區提名席次如下：第一選區（大旗美地區）應選三席提名二席；第二選區（路竹地區）應選三席提名二席；第三選區（大岡山地區）應選五席提名三席；第四選區（左營、楠梓）應選八席提名四席；第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹）應選五席提名四席；第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）應選四席提名二席。第七選區（三民）應選八席提名四席；第八選區（前金、新興、苓雅）應選六席提名三席；第九選區（鳳山）應選八席提名五席；第十選區（前鎮、小港）應選八席提名五席；第十一選區（林園、大寮）應選四席提名三席。

澎湖推舉盧長在選縣黨部主委

澎湖今年底五合一選舉，民進黨首次面臨政權保衛戰，也凸顯出縣黨部主委的重要性，為避免今年黨職改選競爭發生不必要的摩擦，因此由立委楊曜出面，協調檯面上有意角逐人馬，原本有意角逐的呂黃春金議員，同意由縣長陳光復推薦可以專職輔選的盧長在參選，盧長在也表示願意承擔年底五合一選戰的操盤責任。