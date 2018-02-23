〈台北都會〉北捷大招聘 釋出229職缺

2018-02-23

薪資33K至54K 獎金最高有4.4個月

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司開缺額了！近年營業額屢創新高的北捷今年將招募二二九名員工，從運務、維修、資訊到企劃共二十類科， 試用期滿薪資約三萬三千元至五萬四千元，昨起開放報名。北捷平均薪資不算高，但有著國營事業的最高四．四個月獎金，以北捷去年招募九十四名員工，就吸引三五○○多人報名為例，錄取率僅二．六％。

北捷公司員工約五七九五名，雖基層服務員平均薪資約三萬元，比不上高鐵、台鐵，還低於桃園捷運的三．二萬元，薪資僅相當於高雄捷運人員。但北捷近兩年營收屢創新高，加上年終、績效及考核獎金比照其他國營事業，獎金最多可到四．四個月，因此每次招考都相當熱門。

北捷昨已公告，今年二月二十二日至三月二十一日下午五時止開放報名，招募運務、維修、資訊、運輸規劃、企劃、行銷類人員（包含依法定額雇用之原住民及身心障礙人員），共二十類科，需求人數為二二九人，另備取二五七人。

北捷指出，今年招考類組包括：行車類組十五類，共二一九個名額（備取二三九人），高聘控制員、工程員（土木、電子、電機、機械、資訊）、司機員（含一般、原住民）、技術員（土木、電子、電機、電機高空、機械、機械高空、常年大夜班）；另有一般類組三類，只有三個名額（備取九人），招聘工程員（運輸規劃）及專員（企劃、行銷）；身心障礙類組兩類，共七個名額（備取九人），招聘工程員（機械）及技術員（電機）。

北捷也說，這次招募的試用期間薪資，依不同職務類別約為兩萬九千元至四萬兩千元，但在試用期滿約三萬三千元至五萬四千元，最高薪資職缺為行控中心控制員，有關各類科之應考學歷依應試類科有所不同，高中畢業或研究所畢業各視其應試類科而定。