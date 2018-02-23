〈台北都會〉神明淨港文化祭 在地料理免費嚐

2018-02-23

〔記者何玉華／新北報導〕全台獨特「水裡來、火裡去」的萬里神明淨港文化祭，將於三月二日元宵節當天在野柳登場，結合在地特色漁產小卷，將免費提供千份小卷料理和新鮮魚湯讓民眾嚐鮮；此外，呼應狗年及現代人與毛寶貝的關係密切，還有為毛寶貝設計的手模陶板，讓狗爸、狗媽一起按手印紀念，不用跳水濕身，也可以獲得開漳聖王的加持。

當日提供三料理 限量千份

副市長侯友宜昨天出席神明淨港宣傳記者會，他表示，萬里在開漳聖王的庇佑下，漁獲年年豐收，除了全國知名的萬里蟹，小卷也是盛產的海鮮，歡迎大家來體驗最有特色的宗教慶典、品嚐美味小卷；日前萬里區公所也已透過「小卷達人料理大賽」，選出在地媽媽私房的三道優勝料理，包括「芹檢持家─芹菜炒透抽」、「三杯小卷、透抽」、「三色透抽捲」，將在活動當日提供一千份免費嚐。

民政局長江俊霆表示，今年是狗年，特別以開漳聖王加持過的海水在岸上設置祈福淨身區，狗爸狗媽可以帶著毛寶貝來祈福，不用跳水濕身，就可獲得加持的紀念手模陶板，限量二百份。

勇士淨身祈福 將招募250人

重頭戲「百人跳水」勇士淨身祈福，今年將招募兩百五十人，多名曾參加的跳水勇士，活動後都有好事發生，紛紛主動回鍋報名；今年會在上岸處規劃祈福加持過的艾草與天然海鹽開運熱水澡，與鮮甜小卷粥，讓跳水勇士在開漳聖王的保佑下，好運一整年。跳水勇士報名可上民政局官網查詢，網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw/。