〈台北都會〉民眾自創公車路線 首發兩線26日上路

2018-02-23

〔記者何玉華、黃建豪／綜合報導〕北北基桃四個市在一月底合作發表「跳蛙公車」APP，讓民眾自創公車路線並募集乘客，只要達到廿人以上，公車業者會在廿天內開闢專車，民眾至今已自創兩千條路線正在募集車友，其中「板橋站前路─永和永元路」晚間返家及「淡水新市鎮─板橋」早上上班的兩條路線，將由三重客運及淡水客運於二月廿六日闢駛；另外，APP發表首日就已募集卅人的淡水新市鎮往台北市政府的路線，近期也將開闢。

新北市府交通局表示，淡水新市鎮往台北市政府的路線因為行經台北市境內，必須請台北市政府提供路線、停靠站等意見後，才可以行駛；另外已經達到開闢門檻的廿二條路線中，有十五條跨越台北市境內，新北市已函請台北市交通局提供意見，希望儘早開闢。

對此，台北市公共運輸處大眾運輸科長張元榜表示，早在農曆春節之前，台北市府就已函覆新北市府，同意新闢淡水新市鎮到台北市政府的路線；至於其他路線，有些經過內湖科技園區一帶，但這些地方的公車站點已經飽和，細節仍在研議中。新北市交通局說，已收到台北市同意的公文，近期內會開闢淡水新市鎮到台北市政府的公車路線。

新北市交通局長王聲威表示，「板橋站前路─永和永元路」是晚上六點十分從板橋區站前路返回永和區永元路，因為板橋到永和目前沒有快速公車，三重客運規劃新闢「捷運亞東醫院站─永元路」跳蛙公車，走台六十四線，大約行駛四十五分鐘，預計六點五十分抵達永和永元路。

另一條是從淡水新市鎮出發，希望在早上八點半抵達板橋的上班路線，淡水客運規劃平日上午七點十分從淡水新市鎮發車，在淡水區新市二路、中山北路一段沿線的捷運紅樹林站、竹圍站載客，推算約行駛六十分鐘，在八點半之前抵達捷運新埔站及板橋公車站，滿足淡水新市鎮居民到板橋的通勤需求。

跳蛙公車APP 買月票八折優惠

王聲威指出，這兩條新闢的路線將於廿六日行駛，民眾以APP購買三月的月票，就可享八折優惠；「跳蛙公車」APP支援iOS和Android系統，提供自創路線、募集路線與線上訂票三種功能，不需註冊即可選擇出發地、到達地及抵達時間「自創路線」，也可搜尋已提出的路線選擇「我要搭乘」參與募集，達到二十人後，業者確定開通時會再發布「前往購票」功能，讓註冊會員線上訂票。