〈台北都會〉台影文化園區BOT公聽會 議員憂成蚊子園區

2018-02-23

〔記者葉冠妤／新北報導〕延宕十多年的「台灣電影文化園區」，第一期工程「國家電影中心」終於已在二月中旬動工，第二期「文化園區BOT案」正進行可行性評估與招商程序，昨天首度召開公聽會；市議員黃林玲玲質疑說，台中、台南都在發展影視基地，新北園區面積較小，優勢何在？市議員陳明義憂慮國家電影中心「量小質虛」，若定位不明，未來恐成蚊子園區。

市府：定位人才培育且有地利優勢

對此，新北市府新聞局長張其強解釋說，國內電影產業仍然群聚雙北市，產值占全國七十％以上，相較於其它縣市，新北市有地利優勢且交通便捷，台灣電影文化園區定位於「吸引影視技術密集工作與人才培育」，作為電影後製技術基地，與台中、台南的拍片場地不同。

新聞局指出，台灣電影文化園區位處新莊副都心，鄰近中央合署辦公大樓，面積約二‧六九公頃，其中一公頃的小基地正在興建國家電影中心，作為電影典藏、教育、研究、推廣之處；緊鄰的一‧六九公頃大基地採BOT開發，朝向電影交流中心發展，與國影中心相互支援，產生共伴效應。

新聞局表示，在大基地上規劃可容納五百輛以上汽車的大型停車場、影視後製產業辦公空間、交流中心與電影放映廳，也有多元零售、餐飲、旅館等附屬商業設施。

陳明義並說，電影文化園區是否有興建三千人劇院廳的必要性？他認為若蓋大型劇院廳，成本負擔大，恐難吸引廠商投標；也有當地民眾反映說，市府將電影文化園區定位於培育人才，但公聽會卻聽不出實質作為。

張其強表示，劇院廳或許可考量採用移動式座位，除了展演功能，還具有電競中心等多功能使用，目前正辦理可行性評估，還有一些法規需要突破，預計明年初公告招標。