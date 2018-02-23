〈台北都會〉放心推長照 賴揆允助基隆2.5億

2018-02-23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長賴清德昨到基隆市參訪失智症老人團體家屋暨日間照護中心，他向長照中心的長輩們賀年，並發送紅包福袋，允諾行政院今年將補助基隆市二．五億元推動長期照顧2.0，讓長者獲得更好的照顧。

賴清德到七堵區一家失智症老人團體家屋參觀，這是基隆市第一處失智症老人團體家屋，二樓可以安置九位中重度的失智症長者，空間營造得像家庭一樣，還兼具老人日間照顧、小規模多機能及喘息服務等功能，是基隆市唯一四合一的服務據點，由社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會承辦。

市長林右昌指出，基隆市今年六十五歲以上老人將達十五％，在推動長照2.0部分面臨極大的挑戰，尤其是場地與空間取得比較困難，市府因地制宜全力推動長照工作。

參觀團體家屋 追加今年補助

賴清德說，基隆市六十五歲以上的老人已超過五萬多人，需要照護的失能人口約七千人，這種兼具多重機能的團體家屋彌足珍貴，基隆市的資源不比其它城市多，基隆市面臨的困難也不比其它城市少，但在長照、失智症的服顧在全國名列前茅，衛福部去年補助基隆市九千多萬元，今年會再補助二億五千萬元，他請林右昌放心推動長照服務。

賴清德也發紅包給日照中心的長輩並親切問候，有長者笑說「啊！跟電視同款呢！」引起一陣歡笑，還有一群民眾守候在門口大喊「賴院長好」、「賴神加油」，賴清德停下腳步跟民眾合照。

基隆市府社會處老人福利科長蔡惠貞表示，今年將提高社區整體照顧模式，一區將設置一個Ａ級的個管中心，增加社區級照顧單位，還要增加照顧服務人力。