〈北部〉重現南澳古道 募志工修繕楠子駐在所

2018-02-23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕曾孕育「少女莎韻」的泰雅族流興部落，六十多年前遷村後，舊部落僅剩斷垣殘瓦，昔日的南澳古道也被蔓草覆蓋。羅東林管處與愛南澳生態旅遊發展協會合作，推動古道遺址修復工作，即日起招募志工，將於三月十日至十二日期間修繕古道上的「楠子駐在所遺址」，作為族人返鄉之路的「起點」。

林管處修復3.8公里

南澳古道早期是泰雅族人往來大同鄉寒溪及南澳的交通要道，日治時期被開闢為警備道路。林管處近年修復南澳鄉約三點八公里路段，作為日治時期警備道路重要節點的楠子駐在所，正巧就位在修繕完成的古道終點。

「這是我們尋根的一條路！」愛南澳生態旅遊發展協會總幹事胡靜文說，她的外公、外婆，早期就是住在古道上的流興社部落，小時候聽老人家回憶細說古道會經過哪些地方或地標，第一個入山地點就是楠子駐在所。

一月廿六日，宜蘭縣縣史館館長廖英杰及南澳鄉部落青年，組隊上山整理「楠子駐在所」，清除雜草、蕨類後，偶然在泥土下發現日本人興建的水泥地基，讓在場人員驚喜。

部落尋根之路起點

胡靜文說，她們從民國九十四年開始推動部落尋根，這條古道是回到山上舊部落必經之路，希望招募志工重現楠子駐在所，作為族人「回家之路」的起點，從駐在所到流興部落約廿公里，路程還需兩天的時間。

廖英杰說，南澳古道象徵殖民政府對部落統治的工具，也是早期泰雅族人文化、通婚的重要道路，雖然駐在所建造年份已久，但外牆、疊石、階梯及水泥基礎仍保存完整，完成修繕後，相信能成為古道延伸的起點。

羅東林管處表示，南澳古道遺址修復工作，包含遺址修復、野營、部落巡禮等，預計招募十五名志工，詳情可洽台灣千里步道協會，電話：02-5593-3965，專案秘書賴安芝。