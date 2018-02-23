〈北部〉天災臨工計畫 花蓮釋200職缺

2018-02-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕因應花蓮地震，勞動部啟動天然災害臨工計畫，提供花蓮二百個工作職缺，開放給災區受災失業民眾申請，申請時間即日起到三月八日止，只要檢附受災證明相關資料，親自到花蓮就業中心申請，天災臨工以協助災區災後重建、環境清掃或物資搬運等工作為主，工資時薪一百四十元，工作期程三月九日至四月八日止，共一個月。

勞動部勞動力發展署北基宜金馬分署花蓮就業中心指出，申請時檢附資料包括，「國民身分證」、「印章」、「受災證明」，並填寫「臨工申請書」、「查詢勞保同意書及無工作切結書」等資料即可辦理登記。有關地震受災證明可附上：受災證明文件（鄉鎮市公所或村里辦公室開立的房屋受損證明）或失業證明（事業單位開立證明受僱災區之受災事業單位而失業者）或家屬因天然災害死亡或重傷證明，若有其餘就業問題，可洽03-8323262分機6140，王小姐。

另外，花蓮縣環保局也公告徵求震災臨時工作人員，工作內容為撿拾混合於拆除物內的私人物品交給警方，需二十四小時輪班，每日工作八小時，月薪以縣府臨時人員計算含勞、健保約二萬五千元，但最終計算方式以環保署核定為準，有意者，可先向花蓮縣環保局登記：038-237575轉280。