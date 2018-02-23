〈北部〉花蓮震災戶紓困 自用住宅房貸展延5年

2018-02-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震讓房子都震垮了，貸款卻還沒繳完？中華民國銀行商業同業公會全國聯合會昨舉行「花蓮震災融資說明會」，由行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛主持，立委蕭美琴也參加。會中針對七種貸款類別，提供受災戶債務展延及利息補貼，其中，自用住宅購屋貸款最長可展延五年。

3鄉市、7類貸款展延及利率補貼

說明會昨在財政部北區國稅局花蓮分局舉行。金管會官員指出，銀行業對花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉等災區，共七種貸款類別提供債務展延及利率補貼，其中「全部毀損不堪使用」的自用住宅購屋貸款，可展延五年、補貼利率上限二％；部份毀損還堪用的自用住宅購屋貸款、或部份毀損的「非自用」住宅購屋貸款，可展延二年、補貼最高二％利率。

其他包括「以災區房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款」、「汽車貸款」、「信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款」、「保單借款」、「債務協商債務」，貸款展延時間六個月到一年不等、利率補貼二％至四％。

賴清德定調紓困從優、從簡、從速

許傳盛說，說明會中六家銀行及主管機關也向授信戶的受災居民及受災企業，說明包括租稅減免、震災融資、基金輔導等具體作法；為協助業者紓困，行政院長賴清德已定調「從優、從簡、從速」原則，將簡化申請程序、從寬認定相關資格。許傳盛強調，政府會與銀行、產業界攜手，從短中長期等期程就災後產業復甦行動，提供全力協助。

另外，經濟部中小企業處結合中小信保基金及聯輔基金會等單位，在花蓮市公園路廿二號四樓成立「經濟部災害復舊企業財務協處服務中心」，就近提供受災企業融資服務，電話○三八三二○二○八；中小企業處「馬上辦服務中心」提供融資診斷輔導、財稅災害申報、銀行貸款展延諮詢，免付費電話為○八○○—○五六四七六。